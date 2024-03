Camilla e le ultime rivelazioni sulla salute di re Carlo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 26 marzo 2024) La reginaha fornito aggiornamentidel marito, renel corso di un recente impegno. Il Sovrano, infatti, porta avanti la sua cura contro il cancro anche se non ha condiviso aggiornamenti dettagliati nellesettimane. La moglie, però, approfitta delle apparizioni pubbliche per rassicurare i presenti e rilasciare delle dichiarazioni sull’argomento. Lo scorso 21 marzosi è recata in Irlanda del Nord per portare avanti una serie di impegni in solitaria e ha trascorso del tempo visitando i negozi di Lisburn Road a Belfast. Lì ha incontrato gli imprenditori e il personale dei negozi. La regina consorte ha chiacchierato con loro ponendo l’accento sui prodotti locali e sui cibi del territorio. Durante l’incontro con lo staff del Coffey’s Butchers, ha ...