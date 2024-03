Cameron Diaz di nuovo mamma a 51 anni | il nome del bambino batte tutti in stravaganza

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 26 marzo 2024)ci sorprende ancora. E' diventataper la seconda volta a 51. L’attrice e il marito Benji Madden hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio insieme. “Siamo fortunati ed entusiasti di annunciare la nascita di nostro figlio, Cardinal Madden. È fantastico e siamocosì felici che sia qui! Per la sua sicurezza e la privacy non pubblicheremo alcuna foto, ma è davvero bello. Ci sentiamo così fortunati e grati” hanno scritto in un post congiunto. Sembrerebbe che anche questa volta i due siano ricorsi alla maternità surrogata. Ilstravagante Cardinal li. Le star danno nomi assurdi ai figli, siamo abituati, ma questo, che significa "cardinale" si piazza in vetta in quanto a bizzarria. Pensiamo: Apple, ...