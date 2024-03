Cambio appalto | i lavoratori museali scendono in piazza No al massimo ribasso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Perugia, 26 marzo 2024 - "Contro gli appalti al". Ed ancora "Ilè il declino dell'Umbria": parlano chiaro gli slogan dei manifestanti, scesi indavanti al museo civico di palazzo Penna per dire no allo sfruttamento del loro lavoro. Si tratta delle maestranze che lavorano per la Cooperativa del circuito museale comunale, scese in agitazione per la situazione che si è venuta a creare in seguito aldi. "Prendiamo atto della promessa fatta oggi dall’assessore alla cultura Leonardo Varasano di aprire finalmente un vero confronto con la cooperativa che ha preso ini servizi del circuito museale di Perugia, al fine di reintegrare tutte le lavoratrici e irimasti ...