Caltagirone | morto 83enne in ospedale dopo che era stato travolto da un’auto lo scorso 19 marzo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 26 marzo 2024) Pubblicato il 26, 2024un periodo di sei giorni di ospedalizzazione, è deceduto l’uomo di 83 anni coinvolto in un incidente stradale il 19, quando ècolpito e investito da un veicolo in via Cristoforo Colombo ainil serio incidente accaduto il 19, è avvenuto il decesso dell’uomo ottantatreenne che era sotto cure all’Gravina di. Coinvolto in un incidente stradale in via Cristoforo Colombo, le sue condizioni si erano immediatamente presentate critiche. A causa delle gravi lesioni ...