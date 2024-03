Calhanoglu | cecchino non solo all’Inter! Gol con la Turchia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 26 marzo 2024) Si sta giocando in questi minuti l’amichevole Austria-. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa, gli ospiti hanno pareggiato grazie al solito Hakan Cahlanoglu, infallibile dal dischetto noncon la maglia dell’Inter.– Hakandal dischetto è una sentenza. Fin qui lo ha dimostrato, segnando tutti i rigori a sua disposizione. Lo fa anche con la maglia della: suo il gol segnato pochi minuti fa, che rimette in pari il punteggio dell’amichevole contro l’Austria, al momento in corso e sul punteggio di 1-1. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...