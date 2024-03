Calendario Wta 2024 | le date di tutti i tornei mese per mese

(Di martedì 26 marzo 2024) Ilcompleto Wta della stagione. Tutto pronto per una nuova stagione tennistica, con le migliori giocatrici del pianeta che andranno a caccia di Iga Swiatek, che con il successo nelle WTA Finals si è ripresa la prima posizione mondiale a discapito di Aryna Sabalenka. La bielorussa vuole riprendersi il trono, ma arriva a grande velocità anche Coco Gauff, protagonista di una seconda parte di 2023 formidabile. Per quanto riguarda i colori azzurri, a partire da numero uno sarà Jasmine Paolini, che punta a solidificare un ranking tra le prime 30 del mondo. Anche Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto partiranno da più o meno top-50, mentre Lucia Bronzetti e Camila Giorgi sono poco più indietro. Di seguito tutte le informazioni utili suiATPTUTTE LE ENTRY LIST DEL ...

Il Calendario completo Wta della stagione 2024 . Tutto pronto per una nuova stagione tennistica, con le migliori giocatrici del pianeta che andranno a caccia di Iga Swiatek, che con il successo nelle ... (sportface)

Il Calendario completo Wta della stagione 2024 . Tutto pronto per una nuova stagione tennistica, con le migliori giocatrici del pianeta che andranno a caccia di Iga Swiatek, che con il successo nelle ... (sportface)

Il Calendario completo Wta della stagione 2024 . Tutto pronto per una nuova stagione tennistica, con le migliori giocatrici del pianeta che andranno a caccia di Iga Swiatek, che con il successo nelle ... (sportface)

Wta Miami, doppio Errani-Paolini ai quarti - Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato un posto nei quarti di finale del "Miami Open", quarto WTA 1000 stagionale. La 36enne di Massa ...sportmediaset.mediaset

WTA Masters 1000 di Miami, Errani-Paolini volano ai quarti di finale - Miami, 25 marzo 2024 – Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato i quarti di finale del Torneo Femminile di Doppio, al Masters 1000 di Miami. Entrambi sono reduci da una grande vittoria per 6-4, ...ilfaroonline

Italiane tutte eliminate a Miami: come cambia il ranking WTA delle azzurre - Il tabellone di singolare femminile dei Miami Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 1000, vedrà disputarsi oggi tutti gli ottavi di finale, ma non ci saranno italiane in campo: le azzurre sono ...oasport