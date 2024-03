Calciomercato – Zaniolo-Milan? Due ragioni per il sì | un club si potrebbe mettere

Nicolò Zaniolo, trequartista in forza all'Aston Villa, è uno degli obiettivi di mercato del Milan . In estate potrebbe esserci l'assalto (pianetamilan)

Nicolò Zaniolo , in goal con il suo Aston Villa contro il West Ham, rimane un obiettivo di mercato di Moncada per il Milan Il suo nome è ben evidenziato sul taccuino del Milan in vista della prossima ... (dailymilan)

Nicolò Zaniolo obiettivo del Milan per il prossimo Calciomercato estivo? Il classe 1999 potrebbe fare ritorno in Serie A: rossoneri vigili (pianetamilan)

Zaniolo svela: “Vorrei tornare in Italia nel prossimo Calciomercato” - Nicolò Zaniolo, calciatore dell'Aston Villa, ha detto la sua sul prossimo Calciomercato, parlando anche del suo futuro.juvenews.eu

Zaniolo: “L’Italia mi manca molto, Milan Chi lo sa…” - Il trequartista dell’Aston Villa Nicolò Zaniolo è tornato nuovamente ad essere accostato al club rossonero e lui non ha negato a priori la cosa. Il Corriere dello Sport ha intervistato Nicolò Zaniolo ...notiziemilan

Corsport - Zaniolo, poche chance per l'approdo alla Juve: in Serie A c'è la Fiorentina - Nicolò Zaniolo, centrocampista offensivo classe 1999 dell'Aston Villa e della nazionale azzurra, vorrebbe tornare a giocare in Italia a partire dalla prossima stagione. Come riportato ...tuttojuve