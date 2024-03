Calciomercato Milan – Spunta una pretendente a sorpresa per Giroud

Il Milan continua a monitorare Patrick Dorgu del Lecce. Sul giovane terzino sinistro danese c’è però anche il Bayer Leverkusen La disinvoltura con cui scende e lotta in campo e le belle prestazioni ... (dailymilan)

Le offerte arabe non sembrano interessare Theo Hernandez. E il Milan nel frattempo vuole blindare il terzino con un rinnovo contrattuale L’Arabia Saudita tenta Theo Hernandez? Andiamo con ordine. Il ... (dailymilan)

Nicolò Zaniolo rimane un obiettivo di mercato del Milan . Intanto l’Aston Villa ha deciso di non riscattare l’ex Roma Il Milan tiene sempre d’occhio il nome di Nicolò Zaniolo in vista della prossima ... (dailymilan)

Squalifica Acerbi, la decisione del Giudice Sportivo: difensore assolto - Squalifica Acerbi, la decisione del Giudice Sportivo: difensore assolto Dopo tanta attesa è arrivata la sentenza ufficiale in merito alla richiesta di squalifica di Francesco Acerbi. C’è la decisione ...sportcafe24

Nicolò Zaniolo – La Serie: altra possibilità per il talento inquieto - Nicolò Zaniolo a 24 anni ha già vissuto diverse vite. Il doppio infortunio ai legamenti crociati di entrambe le ginocchia ne ha frenato l’ascesa, nel momento in cui stava per esplodere. Tuttavia, va d ...sportcafe24

Un bomber per il Milan, tutto deciso: ecco il nuovo numero 9 - Il Milan dà la caccia al nuovo bomber: non ci sono più dubbi, il numero 9 prescelto è Joshua Zirkzee del Bologna ...calciomercato