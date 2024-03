Calciomercato Milan | il consiglio di Moncada per la difesa | sulle orme di Álvarez

Nel prossimo Calciomercato estivo il Milan prenderà un nuovo attaccante e si sarebbe riaperta una pista molto importante per i rossoneri (pianetamilan)

Il Messaggero: "Dani Alves, un milione per tornare libero. La Spagna: scandaloso" - “Dani Alves, un milione per tornare libero. La Spagna: scandaloso”. In taglio alto nella sua apertura, Il Messaggero torna così sulla notizia di ieri, con ...torinogranata

Niente Milan, sì alla Juventus: pronto lo scambio - Potrebbe essere una buona occasione per diverse squadre. Secondo quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.com, il Milan cerca un centrocampista con quelle caratteristiche ma sta valutando altri ...milanlive

Calciomercato Juventus, Koopmeiners scalpita: Huijsen chiave dell’affare - Nonostante continui la lotta per un posto in Champions League, ad incalzare è sempre il Calciomercato. Infatti la Juventus ha voglia e fame di chiudere al ...footballnews24