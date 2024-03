Calciomercato Milan | il Bayer Leverkusen tenta Patrick Dorgu del Lecce Il punto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 26 marzo 2024) Ilcontinua a monitoraredel. Sul giovane terzino sinistro danese c’è però anche ilLa disinvoltura con cui scende e lotta in campo e le belle prestazioni su quella fascia sinistra hanno inevitabilmente attirato le attenzioni delle big in Italia.è un giovane in rampa di lancio ed un vero e proprio fiore all’occhiello del. Ilcontinua a monitorare la situazione del 19 terzino sinistro danese con grande interesse in vista della sessione estiva di. Insomma, il club rossonero tiene vivo il nome del danese per quel ruolo e non è detto che non si possa approfondire il discorso con i salentini nei prossimi mesi. Ma la ...