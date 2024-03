Calciomercato Milan | due puntelli in difesa per lo scudetto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 marzo 2024) I giochi per lodi questa stagione sono già archiviati, con i concittadini dell’Inter che attendono ormai soltanto la matematica per festeggiare il tricolore che strapperanno dalle maglia del Napoli di Aurelio De Laurentiis. L’obiettivo secondo posto, conteso dalla Juventus, e la voglia di arrivare in finale di Europa League passando per il secondo anno consecutivo da un derby italiano (questa volta contro la Roma di Daniele De Rossi) stanno animando i sogni sportivi dei rossoneri nella parte finale di questa stagione. Mentre il campo calamita le attenzioni dei tifosi, ildelsta già orchestrando le prime manovre utili per la costruzione della rosa del prossimo futuro: il Diavolo ha messo nel mirino due centrali difensivi che attualmente giocano in Premier League....