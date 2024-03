Calciomercato Milan – Barak | “Ecco chi mi ha cercato a gennaio …”

Secondo alcune recenti indiscrezioni di Calciomercato , il Milan starebbe seguendo un attaccante in vista della prossima stagione: tutti i dettagli. Il Milan , sabato sera, ospiterà a San Siro la ... (sportnews.eu)

Calcio: Spalletti, dall'U.21 posso pescare per gli Europei - "Ci sono calciatori che possono venire a giocare con noi. E' un lavoro che si fa a quattro mani con Nunziata, lui ha visto le nostre partite ed io le sue". Parola del ct dell'Italia, Luciano Spalletti ...ansa

Chiarodia: “Ho detto no alla Juventus e sogno…” - Visualizzazioni: 1 Chiarodia, difensore dell’Italia U19 e del Borussia Monchengladbach si racconta: “Ho detto no alla Juventus. Sogno Mondiali e Champions”. Un pilastro dell’Italia Under 19 che vuole ...calciostyle

Milan verso la sfida con la Fiorentina: Pioli punta Nils Liedholm - Milano, 26 marzo 2024 – Tanti rientri attesi a Milanello nelle prossime ore in vista della sfida di campionato di sabato sera al Franchi di Firenze: dopo la vittoria nella Concacaf Nations League con ...ilgiorno