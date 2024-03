Calciomercato Milan – Addio a Theo Hernandez? Il sostituto è già pronto in Serie A

(Di martedì 26 marzo 2024) Geoffrey Moncada potrebbe pescare in casa Lecce, nel caso in cuidovesse lasciare ilnelestivo

Nicolò Zaniolo rimane un obiettivo di mercato del Milan . Intanto l’Aston Villa ha deciso di non riscattare l’ex Roma Il Milan tiene sempre d’occhio il nome di Nicolò Zaniolo in vista della prossima ... (dailymilan)

Olivier Giroud potrebbe lasciare il Milan in estate e a questo proposito sarebbe Spunta ta una pretendente a sorpresa per il francese (pianetamilan)

Messias: "Se devo, gioco anche in difesa. Il Genoa ha una storia bellissima" - Sul numero 10: "Ho voluto prendere questo numero perché volevo tornare a essere il Messias che gioca con il sorriso, che va in campo per giocare il calcio brasiliano ... come ho fatto anche al Milan, ...fantacalcio

GENOA - Messias: "Essere il numero 10 di questa squadra è un onore e un orgoglio" - Junior Messias, attaccante del Genoa, ha parlato a Radio Serie A, soffermandosi sul momento dei grifoni. Queste le sue parole: “La numero 10 Ho voluto prendere questo numero perché volevo tornare a e ...napolimagazine

Squalifica Acerbi, la decisione del Giudice Sportivo: difensore assolto - Squalifica Acerbi, la decisione del Giudice Sportivo: difensore assolto Dopo tanta attesa è arrivata la sentenza ufficiale in merito alla richiesta di squalifica di Francesco Acerbi. C’è la decisione ...sportcafe24