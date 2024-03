Calciomercato | Immobile verso l’addio alla Lazio | i bookie si sbilanciano sull’Inter

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2024) E’ destinato ad interrompersi a giugno il rapporto tra Ciroe la. La stagione dell’attaccante è stata ben al di sotto delle aspettative eal termine della stagione sembra inevitabile. Il rendimento del 34enne è stato condizionato dai guai fisici e sono in corso valutazioni sul futuro. La partenza dCapitale non è da escludere e anche i bookmakers iniziano a sbilanciarsi sul passaggio di. Secondo le scommesse la squadra in pole per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante è l’Inter: l’approdo in nerazzurro nel mercato estivo vale 2,50 la posta su Goldbet e Better, in vantaggio sul passaggio in Arabia Saudita, proposto a quota 3.