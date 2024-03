Calciomercato Bologna | in arrivo il vento del cambiamento

(Di martedì 26 marzo 2024) Un’annata fin qui meravigliosa per i Felsinei che stanno lottando, incredibilmente, per qualificarsi alla prossima UEFA Champions League. Il quarto posto attuale detenuto dai rossoblù e la possibilità di poter entrare nella nuova coppa dalle grandi orecchie anche arrivando quinti hanno aumentato esponenzialmente le chance degli emiliani che sembrano non conoscere freno. Escluso il ko interno contro l’Inter, infatti, Thiago Motta ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A conservando tre punti di vantaggio sulla Roma, la più vicina delle inseguitrici. Una stagione così positiva che ha messo in vetrina i tanti talenti sbocciati all’ombra della Torre degli Asinelli: ildelsarà rovente in questa estate che si avvicina sempre più., Zirkzee e Ferguson saluteranno in ...

