Calcio | Udinese Zarraga ai tifosi Credete in noi | uniti siamo più forti

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 26 marzo 2024) "La partita con il Sassuolo è troppo importante per noi", dice il centrocampista UDINE - "So che in questo momento è difficile credere in noi, ma abbiamo bisogno della forza di tutti. Il nostro obiettivo è sempre far felici i, che sono importantissimi. Senza di loro ilnon sarebbe nien