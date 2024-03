Calcio serie C | verso il big match con la Torres Gubbio | Braglia potrà contare su Rosaia e Morelli

(Di martedì 26 marzo 2024)– Digerire la terza sconfitta nelle ultime tre partite giocate non è mai facile. Il, però, ha l’opportunità di rimettersi in carreggiata giovedì, quando al “Barbetti” sfiderà laseconda in classifica. Misternuovamentesuche tornano disponibili dopo la squalifica mentre dovrà ancora attendere per quanto riguarda gli infortunati Calabrese, Spina e Galeandro. È necessario, contro i sardi, tornare a proporre un gioco migliore di quello visto soprattutto contro Perugia e Sestri Levante: una squadra spenta, con poca creatività che sembra cullarsi sugli allori e sui complimenti finora – giustamente – ricevuti. Partire dalle prestazioni per migliorare i risultati: i rossoblù rischiano di sprecare ...

