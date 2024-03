Calcio | l’Italia U21 pareggia per 1-1 con la Turchia a Ferrara nelle qualificazioni degli Europei 2025

(Di martedì 26 marzo 2024) Allo stadio Paolo Mazza disi è disputato il match tra Italia e, valido per il Girone A delleagliUnder 21di: gli azzurrini hannoto per 1-1 contro i pari età anatolici. In classifica, con un match in più disputato,va a +2 sull’Irlanda ed a +3 sulla Norvegia. Nel primo tempo Calafiori per due volte di testa impensierisce i turchi, poi Prati costringe Alemdar a rifugiarsi in corner. Capitan Pirola si fa male dopo meno di mezz’ora e deve lasciare la fascia di capitano a Gnonto ed il posto a Ghilardi, con quest’ultimo che, dopo pochi minuti dall’ingresso in campo, commette fallo da rigore su Yildirim. Lo stesso giocatore turco al 36? si presenta sul dischetto ma calcia centralmente e ...

