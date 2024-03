Calcio | Inter Risultati e ricavi | ok Cda al 1° semestre della stagione

(Di martedì 26 marzo 2024) Consiglio presieduto dal presidente Steven Zhang in video collegamento da Nanchino MILANO - L'ha reso noto che "si è tenuto oggi il Consiglio di Amministrazione con all'ordine del giorno l'approvazionesituazione economico-patrimoniale semestrale consolidata di Gruppo per il periodo 1 lu

Un destino legato, in questo ultimo periodo, proprio alla bella Partenope. Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana in finale contro il Napoli e dopo aver pareggiato in casa (1-1) contro gli azzurri ... (metropolitanmagazine)

Prima della partita di MLS tra New York Red Bulls e Inter Miami si scatena il diluvio e un'intera squadra si toglie le giacche per proteggere i bambini dalla pioggia torrenziale: un gesto molto ... (fanpage)

Cagliari, tornano a disposizione mina, gaetano e luvumbo - Per la sfida salvezza di Pasquetta i rinforzi per il Cagliari arrivano dall'infermeria: Mina, Gaetano e Luvumbo pronti a ritornare nel gruppo per preparare ...sportmediaset.mediaset

Fino al 12 marzo i nerazzurri non avevano mai incassato una rete nei 15' finali: contro Atletico e Bologna l'incantesimo è svanito - Fino al 12 marzo i nerazzurri non avevano mai incassato una rete nei 15' finali: contro Atletico e Bologna l'incantesimo è svanito ...gazzetta

Il Como in cattedra: «E quando vince poi non Interrogo» - Mio papà è il professor Renzo Romano, un grande tifoso del Como. In passato aveva scritto anche degli articoli per La Provincia. Le prime volte allo stadio capitò perché lo avevo accompagnato. Ma la ...laprovinciadicomo