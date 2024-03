Calcio Giovanile | giornata nera per le Under 14 pisane tutte sconfitte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Pisa 26 marzo 2024 – Il quarto weekend di marzo è stato dimezzato dal Torneo delle Regioni e non ha visto impegnatele societànei campionati giovanili regionali toscani. Juniores Nazionale. Mobilieri Ponsacco sconfitti 5 – 3 nel derby della Valdera contro i cugini del Pontedera fuori classifica. Il Cenaia ha pareggiato in casa contro il Figline (1 – 1). Juniores regionali Elite. Campionato fermo con il Fratres Perignano in testa alla classifica a quattro giornate dalla fine, ed il San Giuliano ed il Fornacette impegnate a non retrocedere, Juniores regionali. Campionato fermo, leRomaiano e Cuoiopelli proveranno nelle ultime tre gare a salvare la categoria. San Miniato quinto, Pisa ovest sesto, Bellaria Cappuccini ottava. Allievi regionali Elite. L’Oltrera è decima e il 7 aprile ospiterà il fanalino di coda ...