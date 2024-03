Calcio Eccellenza Leon cade | nessuno ne approfitta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Il girone B dinon finisce di stupire. E la domenica appena trascorsa è stata quella della “caduta“ di due delle tre big. Una è lache perde sul campo della Soncinese trafitta da un gol nel finale di primo tempo. Non neno il Mapello battuto in casa dal Tribiano e nemmeno il Sondrio fermato sullo 0-0 dal fanalino di coda Vis Nova. I valtellinesi sono primi solitari con un punto sugli orobici e due sugli orange. Torna in corsa l’AltaBrianza che sbanca Muggiò con due gol. Nel girone A non c’è la vittoria numero sei di fila per l’Ardor fermata in casa (1-1) dal Calvairate. Di Giangaspero al 92’ il pari. Ro.San.