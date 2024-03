Calcio | Brasile Gabigol squalificato Mai violato norme antidoping

(Di martedì 26 marzo 2024) L'ex Inter sospeso fino all'aprilke del 2025 "per tentata frode all'" RIO DE JANEIRO () - Gabriel Barbosa si difende, assicura che la verità verrà fuori e ringrazia chi, in queste ore, gli sta manifestando affetto e solidarietà. L'attaccante del Flamengo, 27 anni, è stato squalifica

Perché si gioca Spagna-Brasile: razzismo contro Vinicius e l'episodio di Valencia - La sfida tra Spagna e Brasile ha sempre un fascino storico. Stasera alle 21:30 le due nazionali scenderanno in campo al Bernabeu . La squadra di de la Fuente deve prepararsi per gli Europei, mentre ...gianlucadimarzio

Spagna-Brasile, il pronostico: combo da urlo - La pausa nazionali non è ancora giunta al termine, con la serata di martedì 26 marzo che manderà in scena diverse sfide stellate. Alle ore 21:30, Spagna e ...footballnews24

Vinicius in lacrime per il razzismo: 'Voglio solo giocare a Calcio, ma devo lottare per tutti i neri del mondo' - Vinicius Jr scoppia in lacrime sul tema razzismo: `Voglio solo giocare a Calcio, ma devo lottare per tutti i neri del mondo`. Momento di massima emozione e commozione pe.calciomercato