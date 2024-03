Calcio a 5 serie B femminile Prato | trasferta amara Vince il Real Gryphus

(Di martedì 26 marzo 2024)a 5 sempre più ultimo nella classifica del girone B della, dopo aver perso lo scontro diretto giocato a Perugia contro il. Le padrone di casa si sono imposte nettamente per 5-1 e questo risultato è una mazzata per le speranze delle biancazzurre che, a tre giornate dal termine della regular season, devono recuperare tre punti alla penultima della classifica, la Virtus Ciampino, e quattro nei confronti di Cus Pisa eche in questo momento sarebbero in salvo. La squadra allenata da Nicola Giannattasio è riuscita ad andare in gol solo con Innocenti e si è schierata con questa formazione: Paoletti, Betti, Pili, Durante, Bini, Bazzini, Grossi, Grancia, Torrini, Innocenti, Borghesi e Pizzirani. Il ...

Dopo l’esonero di Colavitto e di tutto lo staff tecnico contratto fino a giugno, e rinnovo automatico in caso di salvezza, per il tecnico che ha avuto esperienze in Serie B VALLESINA, 25 marzo 2024 ... (vallesina.tv)

Il doppio ex Boniek: "Lecce-Roma è una sfida aperta. Il Salento nel mio cuore" - Il giallorosso, quello della Roma, quello del Lecce. Correvano gli anni Ottanta, dal 1985 al 1988, all’ombra della Capitale, dopo i trionfi con la sua Juventus, con la quale aveva vinto ...quotidianodipuglia

Oggi in TV, le nazionali (compresa l'Italia U21) ma anche una gara di serie C - Non mancano gli appuntamenti con il Calcio in televisione neanche in questa giornata di martedì 26 marzo 2024. Il pallone rotolerà in varie.tuttomercatoweb

serie D, il girone H torna subito in campo: ecco le partite del turno di giovedì santo - Il 28 marzo andrà in scena la ventinovesima giornata di campionato prima della sosta pasquale. Impegni in trasferta per Nardò e Casarano, mentre il Città di Gallipoli giocherà in casa ...lecceprima