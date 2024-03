Cagliari vs Hellas Verona | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 26 marzo 2024) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Le due squadre, appaiate in classifica e appena fuori dalla zona retrocessione, cercano punti per avvicinarsi alla salvezza.vssi giocherà lunedì 1 aprile 2024 alle ore 15 presso l’Unipol ArenaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La sconfitta patita a Monza nell’ultimo turno di campionato ha fatto scivolare i sardi in sedicesima posizione, ma ancora fuori dalla zona retrocessione sulla quale il margine di vantaggio è di due punti. Nelle ultime cinque giornate, la squadra di Ranieri ha conquistato due vittorie, due pareggi e una sconfitta Stesso ruolino di marcia hanno avuto i gialloblù, reduci dalla sconfitta casalinga contro il Milan che ha ...

