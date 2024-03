Cadegliano Viconago | finisce con l’auto in una scarpata | illeso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 – Disavventura dalla dinamica spettacolare per un automobilista a. L’uomo, per ragioni ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo della sua utilitaria mentre percorreva via Provinciale. La quattro ruote, ingovernabile, è finita nellache si estende ai margini della carreggiata. Un volo di alcuni metri che solo per fortuna non si è concluso con un bilancio peggiore.mobilista, infatti, è riuscito a uscire dall’abitacolo sulle sue gambe, avendo sofferto solo alcune contusioni. Raggiunta la sede stradale, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno recuperato la vettura, anche con l’impiego delgru inviata dalla sede centrale del comando a Varese.