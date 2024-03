Cadavere nel parco dell' Insugherata | È Philip Rogosky | scomparso mesi fa

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato dalla polizia domenica scorsa, dopo la segnalazione di un passante, nelnella zona Cassia a Roma. Anche se manca ancora l'ufficialità potrebbe trattarsi di, producer cinematografico del quale si erano perse le notizie a fine gennaio. Del caso si era occupata anche la trasmissione «Chi l'ha visto?» che ha scritto sul sito weba trasmissione: «Ritrovato purtroppo senza vita, l'uomoa Roma il 29 gennaio. È suo il corpo rinvenuto nella Riserva Naturale, in zona Cassia. Condoglianze ai familiari e alla moglie, che aveva lanciato per lui appelli agli spettatori di 'Chi l'ha visto?' e ringrazia ...

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato nella giornata di domenica 24 marzo nel parco dell'Insugherata a Roma . Si tratterebbe di un uomo, deceduto circa un mese fa, ...

Roma , 26 marzo 2024 – Il cadavere di un uomo nel parco dell’Insugherata, a Roma , con un sacchetto di plastica in testa. E’ Philip Rogosky , 56 anni, il manager cinematografico scomparso il 29 gennaio ... (quotidiano)

