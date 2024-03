Caccia ai tesori dell’Appennino per le famiglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 26 marzo 2024) Quando si apre l’applicazione "tra i monti" è difficile resistere al saluto del piccolo tasso con cappellino rosso: se sul telefono di un genitore passano una bambina o un bambino, non potranno resistere alla voglia di dare un colpetto sullo schermo con l’indice. Quindi basta fare un leggero "tap" sul vetro ed ecco che l’applicazione per scoprire il nostro Appennino attraverso le sue botteghe storiche, ci presenta un mondo sereno e colorato… dove entrare per dare inizio a un’esplorazione sia digitale che, soprattutto, reale. E’ come un gioco per bambini dai 5 ai 10 anni, questa app ideata dall’Unione dei ComuniBolognese e dall’Unione Savena, ci sono anche quiz e si vincono dei premi, ma soprattutto è una bella idea per incentivare leappassionate di gite fuori porta, a scoprire il territorio ...