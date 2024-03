Caccia agli anarchici infiltrati tra i pro Palestina Antiterrorismo in massima allerta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 26 marzo 2024) Sabotaggi, blitz contro i Cpr, manifestazioni non autorizzate e scontri con le forze dell'ordine. A preoccupare l'ci sono anche gli. Nell'ambito delle attività di monitoraggio predisposte dopo l'attacco terroristico a Mosca, non mancherebbero quelle tese a contrastare l'anarco-insurrezionalismo che ha rialzato la testa soprattutto con la vicenda di Alfredo Cospito, (l'anarchico al 41 bis in sciopero della fame per mesi proprio contro il regime carcerario) con azioni e manifestazioni in alcuni casi sfociate anche in scontri con la polizia. Del resto, l'intelligence nell'ultima Relazione presentata al Parlamento ha sottolineato di aver continuato a «porre particolare attenzione all'attivismo anarco-insurrezionalista che, anche nel 2023, ha rappresentato, nello scenario eversivo interno, il più concreto e insidioso vettore di ...