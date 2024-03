C femminile playoff Futura parte bene Poi la capolista fa la voce grossa

(Di martedì 26 marzo 2024) Celle Varazze 3Ceparana 1 (23-25; 25-16; 25-16; 25-20) CELLE VARAZZE: Arrigo, Bocca, Filippini, Gandolfi, Laporta, Molinari, Trombetta, Valdora, Villa. All. Levratto.CEPARANA: Barletta 16, Battistini 1, D’ascoli 12, Morghen 6, Parentini 1, Rapalli 11, Rossi 11, Serio, Pascucci libero. All. Simoncini, vice Cozzani. Arbitri: Bozomo L. e Caravelli. CELLE LIGURE – È caduto ilCeparana contro laCelle Varazze, nonostante una buonanza con diverse battute punto e qualche muro. Nel secondo set le ponentine hanno messo in mostra un ottimo gioco di squadra con una difesa quasi imperforabile, per poi legittimare il successo nel terzo e nel quarto parziale. Risultati: Vasco-Admo 0-3, Santa Sabina-Cogovalle 0-3, Albaro-Normac 0-3. Classifica: Celle 25, Normac ...

Basket serie B e C femminile. Il Project travolge la Rosa Forlì e si rilancia. Capra Team a valanga, chiude quarta - Il Faenza Basket Project sconfigge la Libertas Rosa Forlì 69-41 e si avvicina alle prime posizioni. Prossimo match il 5 aprile contro il Fiore Basket Valdarda. In C femminile, il Capra Team Ravenna vi ...msn

Effetto Egonu, boom di spettatori a Pesaro per Megabox-Vero Volley Milano. Le presenze schizzano in alto - PESARO Bisognerebbe innamorarsi di uno sport, o al limite di una squadra, più che di un suo singolo, meraviglioso interprete. Una regola a cui è difficile attenersi, ...corriereadriatico

Ternana C5 femminile impone il pari alla vincitrice della C, non basta per i playoff - Al termine di una partita emozionante e molto combattuta la Ternana C5 femminile ha pareggiato per 1-1 contro la New Real Rieti, già promossa in Serie B. Davanti a un pubblico numeroso, che si è disti ...sporterni