Byd macina utili anche nel 2023 | +80 | 7% a 4 | 16 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Byd, il gruppo cinese leader mondiale nel settore dei veicoli elettrici, ha registrato un utile record nel, in aumento dell'80,7% a 30,04di yuan (4,16di dollari) in linea con le previsioni di fine gennaio (29-31di yuan), grazie al boom della domanda di vetture ad alimentazione elettrica. E' quanto ha riferito la società in una nota alla Borsa di Shenzhen, pochi mesi dopo aver superato la Tesla di Elon Musk quale primo venditore mondiale del settore. La compagnia - 'Biyadi' in cinese o lo slogan inglese 'Build Your Dreams'- hato profitti a dispetto dell'incerta economia cinese e della concorrenza domestica. Fondata nel 1995 la società era inizialmente specializzata nella progettazione e nella produzione di batterie per poi passare al settore automobilistico nel ...