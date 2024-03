Burocrazia | per le piccole imprese una babele normativa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Firenze, 26 marzo 2024 – Una pizzeria a taglio di Arezzo o Siena che vuole vendere ai propri clienti birra alla spina o un caffè può farlo, purché ottenga il titolo per l'esercizio di vicinato. Se la pizzeria è invece a Firenze, o a Pisa, o a Livorno, non può vendere birra alla spina né caffè, nemmeno se presenta il titolo di cui sopra. La stessa pizzeria a taglio non può in nessun modo usare dehors se si trova a Pisa, mentre è possibile in altre città toscane purché presenti una Scia del commercio e rispetti i vincoli di metratura e arredi richiesti dal comune. Non solo: a Pisa e a Livorno l'attività artigianale di somministrazione non assistita di alimenti e bevande, ovvero la classica pizzeria a taglio, ma anche la gelateria, ha l'obbligo di usare arredi non coordinati per tavolini e sedie, mentre a Firenze e a Carrara c'è l'obbligo di usare stoviglie e tovagliati monouso. ...