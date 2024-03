Brutte notizie per chi ha un Fitbit | a giugno spariranno app e quadranti di terze parti Google | “Imposizione dall’Europa”

(Di martedì 26 marzo 2024) Gli utenti europei perderanno are dadi quest’anno la possibilità di scaricare applicazioni didalStore. Chi li ha già scaricati non li perderà. ...

Pessime news per tutti gli amanti ed appassionati del mondo Sony e di PlayStation . Ben 11 giochi spariranno per sempre dal mercato ad aprile. Il mondo degli appassionati di PlayStation e di Sony ha ... (rompipallone)

Se per Sommer le notizie sembrano essere confortanti, per de Vrij molto meno. Sul difensore olandese l’Inter conferma un infortunio muscolare, eredità dell’inutilissima sosta per le nazionali. SALTA ... (inter-news)

Inter, sospiro di sollievo per Sommer e de Vrij: ecco quando possono rientrare a disposizione - Due Brutte notizie in casa Inter. Simone Inzaghi, infatti, in vista della gara contro l' Empoli perde De Vrij e ha in dubbio Sommer. I due giocatori si sono sottoposti agli… Leggi ...informazione

Security Tape Senigallia, si va a gara 3 - La promozione si deciderà dunque nella conclusiva gara 3, sabato 6 aprile, a Senigallia, palestra Leopardi, ore 20.30.senigallianotizie

Eric Lanini, grave infortunio caviglia ko: lo stop sarà lungo - Brutte notizie in casa Benevento. Le preoccupazioni della vigilia erano ampiamente giustificate. L'infortunio occorso a Eric Lanini è abbastanza serio: a una prima valutazione ...ilmattino