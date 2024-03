Borse in rialzo | a Milano continua il rally Saipem Bitcoin tocca i 71mila dollari

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di martedì 26 marzo 2024) L’attesa è per il dato sull’inflazione Pce negli Usa, la misura preferita dalla Fed, che arriverà venerdì con i mercati chiusi per le festività pasquali. Spread attorno ai 130 punti, rendimenti stabili in asta BoT. La criptovaluta supera i 71.500, poi ripiega