Borsa | Tokyo | apertura in lieve ribasso -0 | 18%

(Di martedì 26 marzo 2024) Ladiinizia gli scambi all'insegna della cautela, in scia alla correzione degli indici azionari Usa, in attesa dei nuovi dati macroeconomici, a partire dai prezzi alla produzione in Giappone. Inil listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,18% a quota 40.339,91, e una perdita di 74 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è ancora debole sul dollaro a 151,30, e perde terreno anche sull'euro, a un livello di poco superiore a 164.

