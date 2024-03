Borsa | Milano tiene con l' Europa in attese delle banche centrali

(Di martedì 26 marzo 2024) Seduta in leggera crescita per ladi, che si è mossa in linea con l': l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,14% a 34.688 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,16% a quota 36.888. Tra i mercati azionati del Vecchio continente lamigliore è stata quella di Francoforte, che ha chiuso in aumento dello 0,6%, seguita da Parigi in aumento dello 0,4%. In rialzo dello 0,3% Madrid, mentre Amsterdam e Londra sono salite di un modesto 0,1%. Calma nel settore dei titoli di Stato, con lo Spread tra Btp e Bund a 10 anni in tenuta: il differenziale ha concluso la seduta sui mercati telematici a 129,6 punti base rispetto ai 130 dell'avvio della giornata. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,64%. Prezzo del gas invece in ribasso sul mercato di Amsterdam: il future sul metano con consegna ...

