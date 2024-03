Borsa | l' Europa conclude in tenuta | Londra +0 | 1%

Mercati azionari del Vecchio continente in genere di qualche frazione sopra la parità dopo l'avvio in leggero rialzo di Wall street : la Borsa migliore è quella di Francoforte, che sale dello 0,6%, ... (quotidiano)

Le Borse europee, in assenza di grandi spunti, si muovono all'insegna della cautela in attesa, in giornata, dei dati macroeconomici statunitensi mentre gli indici su Wall Street sono in leggera ... (quotidiano)