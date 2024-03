Borgo San Lorenzo | torna la mostra mercato Fiorinfiera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024)San(Firenze), 26 marzo 2024 – ASanla, che giunge alla sua undicesima edizione. L’appuntamento è dal 19 al 21 aprile. Si terrà ai giardini monumentali di Piazza Dante, ladi piante, fiori, attrezzi per il giardino e vita all’aria aperta che anche quest’anno, dopo i successi delle precedenti edizioni, prenderà il via la mattina del venerdì (con l’eccezione delle vie del centro storico, cui restano dedicati il sabato e la domenica). La manifestazione raccoglierà circa 60 espositori del settore che animeranno l’area verde dei giardini di Piazza Dante.Sansi trasformerà così in un vero e proprio ...