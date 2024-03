Boom di presenze per la rappresentazione della “Passione di Cristo“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Centinaia di persone, la domenica delle Palme, a Sant’Angelo Lodigiano, per la 12esima edizionedidel gruppo “Nuovi orizzonti“. Numeri importanti, per la drammatizzazione di un momento di preghiera che coinvolge le tre parrocchie santangioline e ha impegnato 60 figuranti, 40 volontari per il servizio di sicurezza, le forze dell’ordine e le associazionilocalità. La manifestazione ha preso il via, per la prima volta, dal giardino delle mura spagnole. Lì sono state predisposte le scene iniziali, a partire dall’ultima cena. Poi ci si è spostati verso la basilica, dove è stato inscenato il giudizio del sinedrio con Caifa. Sono seguiti il giudizio di Pilato e anche quello di Erode, con la flagellazione. Infine c’è stata la partenzaprocessione per l’ultima scena, proposta, ...