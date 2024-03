Boom dei detersivi ecologici | scelti dal 47% dei consumatori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 marzo 2024 – Sul mercato italiano, secondo un’indagine realizzata da R5 Living a marzo 2024, il consumo dei prodotti green per la pulizia è cresciuto complessivamente dell’85% rispetto all’anno precedente. Di questo 85%, quasi la metà dei(47%) sostiene in un anno di aver eliminato del tutto l’utilizzo di prodotti non attenti all’ambiente mentre la restante parte (il 38% degli intervistati) ammette di aver aumentato il consumo di prodotti green ma di utilizzare talvolta prodotti classici per la pulizia. In linea con i dati globali Secondo dati Statista, il mercato globale dei prodotti riutilizzabili e ricaricabili crescerà a un tasso annuo medio del 6,4% entro il 2030. Sempre secondo il report, su scala globale il mercato dei detergenti green aumenterà il proprio valore dell’11,28%, mentre il settore dei prodotti green per la cura della persona ...