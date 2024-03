Body shaming contro il candidato sindaco | “E’ grasso”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Empoli, 26 marzo 2024 – Tempestasui social network ai danni di Simone Campinoti,del centrodestra a Empoli. "È soloche cola”, “Da amico gli consiglierei una buona dieta, è solosuperfluo”: queste alcune frasi scritte da un utente su Fb. Campinoti starebbe valutando se sporgere denuncia. Ilha anche spiegato che il suo peso è “un tema sensibile” perché è anche “conseguenza di un cancro avuto 10 anni fa”. "In politica - spiega - si dovrebbe parlare di politica; invece, si attacca sui difetti fisici perché non si hanno argomenti”. Marco Stella, coordinatore di Forza Italia in Toscana nonché gruppo in Regione, ha espresso vicinanza alempolese: “Totale ...