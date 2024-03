Bodhisattva | il nuovo singolo dei Romanderground tra rap e misticismo indiano

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di martedì 26 marzo 2024)è il titolo deldella formazione romana, disponibile in tutte le piattaforme digitali da venerdì 22 marzo pubblicato da Music Against the Walls. Il brano, primodella band dopo la pubblicazione dell’album Palingenesi del 2023, si presenta in qualche modo come lo spin off del disco. Il titolo richiama una particolare figura legata alla religione buddhista. Ilè una persona che ha raggiunto l’Illuminazione e nonostante abbia esaurito il ciclo delle sue vite terrene, sceglie di rinunciare al nirvana e di reincarnarsi nuovamente, per tornare sulla terra con lo scopo di aiutare altri esseri umani a raggiungerlo. Una visione quella buddista e più in generale delle filosofie orientali, a cui gli MC Prisma e Mister T si sentono ...