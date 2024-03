Blitz dei federali nelle ville di Puff Daddy | il rapper è accusato di traffico sessuale

Un gruppo di anarchici dell'area antagonista torinese è riuscito ad arrivare fin sulla pista dell'aeroporto di Malpensa per bloccare un aereo che stava per decollare in direzione del Marocco con a ... (ilgiornale)

Blitz di un gruppo “No Cpr” a Malpensa. Gli attivisti sono riusciti ad arrivare in pista e a bloccare il volo Air Maroc AT951 in partenza per Casablanca. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ... (ilfattoquotidiano)