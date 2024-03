Blatte e alimenti di origine ignota | controlli serrati tra i minimarket della Capitale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 marzo 2024) La polizia di Romaha serrato ineie banchi di ortofrutta delal: oltre 400 le violazioni riscontrate. Nuove assunzioni al Comune di Roma: ecco i settori toccati dal piano aziendale – Ilcorrierecitta.coma tappeto tra le attività commerciali del XIII e V Municipio, risultate non in regola per le condizioni igienico-sanitarie con cui esercitavano. Gli agentipolizia locale di Romaquest’oggi hanno approfondito lo statomerce esposta, concentrandosi sulla tutelasalute dei consumatori. Gli accertamenti in duea Nord e nella zona Est di Roma hanno rivelato però gravi carenze: dallead ...