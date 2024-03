Bisogna aiutare Kyjiv per non legittimare il revisionismo dei dittatori

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 26 marzo 2024) Questo è un articolo del numero speciale di Linkiesta Paper, pubblicato in occasione del secondo anniversario della guerra in Ucraina. In edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. È ordinabile qui. Due anni fa, la guerra è tornata nel cuore del nostro continente e in poco tempo ha mutato in profondità il nostro modo di pensare l’Europa stessa, la comunità euro-atlantica e la comunità delle democrazie. L’Ucraina è entrata a far parte della nostra storia di europei e di occidentali e nelle sue sterminate pianure sta scrivendo un capitolo fondamentale della storia stessa dell’Europa. Bucha, Irpin, Mariupol, le acciaierie Azovstal, Volodymyr Zelensky e il suo «Non ho bisogno di un passaggio, ma di armi»; le campagne per sbloccare le agognate e vitali forniture di armi: i Javelin, i Leopard, gli F-16, gli ATAMCS, i Taurus; la gloriosa resistenza ucraina; la ...