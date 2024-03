Bimbo di due anni trovato senza vita dalla mamma

(Di martedì 26 marzo 2024) Scossa la comunità di Longare, dove sabato scorso 23 marzo undi 2è morto in casa per cause ancora da accertare. La notizia è trapelata solo tre giorni dopo. A dare l'allarme ladopo aver visto il piccolo privo di sensi per un probabile malore, racconta VicenzaToday. I sanitari...

Una storia drammatica con un epilogo a lieto fine. Uno spaccato del degrado che si incontra non di rado nella periferia milanese più profonda, tra case popolari occupate e topi che sbucano dai ... (quotidiano)

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, 22 marzo, in un appartamento al secondo piano di una palazzina di Gassino Torinese. In casa c'era la madre e il fratello più grande, di origini ... (fanpage)

Pasqua, teatro, comicità e appuntamenti per i bimbi nel Ponente ligure - Su un versante più famigliare, per i bimbi, il piccolo principato di Seborga, sui colli di Bordighera, dalla storia intricata tra principi abati e templari, propone per il pomeriggio prepasquale, ...genova.repubblica

Palermo, abusa di un Bimbo di 7 anni: 48enne ai domiciliari - Un uomo di 48 anni è stato arrestato con l’accusa di aver abusato di un bambino di 7 anni. Le due violenze risalirebbero all’estate scorsa e sarebbero avvenute in due distinte abitazioni di Palermo e ...mondopalermo