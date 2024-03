Bimba di 8 anni scompare mentre gioca in piscina | trovata morta | risucchiata dal tubo di scarico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 26 marzo 2024) Unadi ottoè annegata in un hotel di una nota catena di Houston dopo essere statain unlargo mezzo metro nella. Aliyah Jaico, otto, è scomparsa sabatonuotava con la sua famiglia al DoubleTree by Hilton Houston Brookhollow. Le squadre di ricerca e salvataggio hanno dichiarato che la bambina è andata sott’acqua e non è mai riemersa. Il suo corpo è stato trovato incastrato in une ci sono volute 13 ore per liberare il cadavere. Come ricostruito, Aliyah stava nuotando coi suoi familiari in una cosiddetta“lazy river” (letteralmente “fiume lento”, quindi con una gentile corrente e un flusso lungo le sue anse). La sua scomparsa è stata denunciata intorno alle 17:45 di sabato. ...