Bimba di 5 anni azzannata in testa dal cane di famiglia mentre dorme | in gravi condizioni a Lecce

(Di martedì 26 marzo 2024) La terribile scena si è consumata davanti ai genitori della piccola nell’abitazione dia Cutrofiano, in provincia di. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale dove rimane ricoverata.

(Adnkronos) – Una bambina di 5 anni è stata morsa in testa dal cane di famiglia mentre dormiva in casa a Cutrofiano, in Salento. La piccola, ricoverata e operata d’urgenza al 'Cardinal Panico' di ... (webmagazine24)

Pubblicato il 26 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Una bambina di 5 anni è stata morsa in testa dal cane di famiglia mentre dormiva in casa a Cutrofiano, in Salento. La piccola, ricoverata e operata ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Una bambina di 5 anni è stata morsa in testa dal cane di famiglia mentre dormiva in casa a Cutrofiano, in Salento. La piccola, ricoverata e operata d’urgenza al ‘Cardinal Panico’ di ... (ildenaro)

Sabato 30 marzo, alle ore 17.00, imperdibile lo spettacolo gratuito di Fantateatro intitolato “La cicala e la formica” - Sabato 30 marzo, alle ore 17.00, imperdibile lo spettacolo gratuito di Fantateatro intitolato “La cicala e la formica”. Lo stesso giorno Conad donerà a Bimbo Tu una parte del ricavato della vendita ...bolognatoday

Bimba morsa alla testa da un pitbull a Cutrofiano vicino Gallipoli: stava dormendo, è grave in ospedale - Un pitbull ha morso una Bimba di 5 anni alla testa mentre stava dormendo in casa a Cutrofiano, vicino Gallipoli in provincia di Lecce ...notizie.virgilio

Bambina di 5 anni azzannata alla testa dal proprio cane mentre dormiva: operata d'urgenza, è grave - Grande paura a Cutrofiano per una bambina di 5 anni morsa in testa dal cane di famiglia mentre dormiva in casa. La piccola, ricoverata e operata d’urgenza al ...ilmattino