La frana che ha tagliato in due i collegamenti ferroviari a partire dalla provincia di Avellino si ripercuote a cascata su tutt'Italia: disagi per i pendolari e per chi viaggia nel periodo di ... (fanpage)

Per contrastare il caro voli, la Regione Sicilia rimborsa parte dei biglietti aerei : i residenti possono ottenere uno sconto del 25% del costo del biglietto per ogni singola tratta fino a un massimo ... (quifinanza)

Assaeroporti al governo: “Biglietti aerei più cari anche di 9 euro per l’addizionale, va ridotta” - ROMA – I passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani pagano una tassa che varia, a seconda della città, tra i 6,5 e i 9 euro, direttamente caricata sul costo del biglietto aereo. È la cosiddetta ...repubblica

Biglietti aerei, tasse fino a 9 euro. Assaeroporti in pista per ridurre l’addizionale - L’obiettivo dell'associazione è quello di portare la tassa a 2,5 euro in cinque anni mantenendo solamente le quote riservate al comparto che ammontano a 1,5 e 1 euro ...ilgiornale

Per Pasqua oltre dieci milioni gli italiani in viaggio, il 92% resta in Italia - Molti gli italiani che si concederanno un mini break e molti gli stranieri che verranno l'Italia, anche viaggiando da soli. Secondo l'indagine di Federalberghi tramite Tecnè saranno 10,5 milioni gli ...ansa