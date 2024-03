Biden strappa con Netanyahu Niente veto | l’Onu vota la tregua Israele annulla la missione negli Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Megliotardi che mai, qualcosa si muove sul Medio Oriente.chiede il cessate il fuoco a Gaza. È la prima volta, ed è successo grazie al fatto che gli Stati Uniti non hanno messo il, ma si sono astenuti. Joeha esaurito la pazienza con Benjamine gli ha tolto lo scudo al. "La nostra decisione di astenerci non deve essere percepita come un’escalation da parte di– ha detto il portavoce del Consiglio della sicurezza nazionale americana, John Kirby – e non implica un cambio di linea politica". Ma in realtà lo strappo col premier israeliano è una delle rotture più forti nella storia tra i due Paesi e apre prospettive nuove. "Il Consiglio di sicurezza ha appena approvato una risoluzione tanto attesa su Gaza, chiedendo un cessate il fuoco immediato ...