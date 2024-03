Biden | Governo federale pagherà ponte

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 26 marzo 2024) 19.10 Il presidente statunitense Joeha promesso che la ricostruzione deldi Baltimora, in Maryland, crollato la notte scorsa dopo che una nave ha colpito un pilastro, sarà finanziata dal. "E' mia intenzione fare in modo che ilpaghi l'intero costo della ricostruzione e mi aspetto il sostegno del Congresso", ha dettoche ha assicurato: "Dai primi accertamenti risulta un terribile incidente, non ci sono indicazioni di atti intenzionali".